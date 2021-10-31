Лавров обсудил с гендиректором ВОЗ Гебрейесусом вопросы здравоохранения

Глава МИД России Сергей Лавров и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус провели переговоры в Риме.

Встреча состоялась на саммите G20. Лавров и Гебрейесус обсудили актуальные вопросы и специальную сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения.

«Мы согласились, что мы должны укреплять глобальную архитектуру здравоохранения, включая ключевую роль ВОЗ, для предотвращения угроз здоровью людей», — сообщил Гебрейесус.

Заседание Всемирной ассамблеи здравоохранения, которое будет посвящено разработке международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них, пройдет в ноябре.