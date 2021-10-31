Полиция задержала рецидивиста после жестокого убийства двух девочек в Туве

Уроженца Тес-Хемского района подозревают в убийстве двух детей. Погибшими девочками было девять и 14 лет.

По предварительным данным, мужчина убил двух сестер. О происшествии полицейские узнали от прохожих, которые обнаружили раненых детей рядом с домом на улице Лопсанчапа.

Младшая девочка умерла на месте происшествия, вторую увезли в больницу. Позже стало известно о ее смерти. Следователям предстоит установить детали преступления.

Задержанный сейчас находится на допросе, известно, что у него есть судимости. Уголовное дело возбуждено по статье 105 («Убийство двух лиц, в отношении малолетней») УК РФ.