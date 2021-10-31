Российские власти дополнительно поддержат малый и средний бизнес

Проект о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, а также представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали во время пандемии, был одобрен членами Кабинета министров РФ.

Правительство Российской Федерации решило выделить новые денежные средства на поддержку затронутых во время распространения коронавируса бизнес-предприятий малого и среднего уровня. Кабмин направит специальные субсидии, соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, после чего оно было опубликовано на официальном сайте в субботу.

Отмечается, что государственная поддержка будет заключаться в предоставлении одного минимального размера оплаты труда, который пойдет на частичное возмещение затрат во время нерабочих дней, которые продлятся с 30 октября по 7 ноября. Помимо этого, государство просубсидирует финансовые компании, которые недополучили доходы по займам, выданным бизнесу на восстановление эффективной деятельности.

Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник, 25 октября, заявил, что кабмин направит примерно 38,5 млрд рублей на предоставление грантов малым и средним предпринимателям, а также социально ориентированным НКО в отраслях, которые пострадали во время распространения COVID-19 более всего.