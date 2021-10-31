Причиной отравления россиян в египетской Хургаде могла стать водопроводная вода

Несколько десятков российских туристов попали в больницу Хургады в Египте с симптомами сильного отравления. Предположительно, причиной этому могла стать водопроводная вода. Об этом рассказало издание «Бизнес Online» со ссылкой на одну из пострадавших.

Напомним, что о массовом отравлении россиян в Хургаде стало известно накануне вечером. К настоящему моменту в больнице находятся порядка 40 человек. Все они являются постояльцами отеля AMC Royal. К настоящему моменту гостиница закрыта, а остальные туристы расселены в другие места.

По словам одной из пострадавших, больница Хургады переполнена россиянами, большинство из которых — дети. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении отеля о несоблюдении санитарных норм. Российское генконсульство занимается установлением обстоятельств инцидента.