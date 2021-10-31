Второй тур местных выборов стартовал в Северной Македонии

Голосования в рамках второго тура местных выборов началось в Северной Македонии. Избирательные участки начали принимать посетителей в 07:00 (в 09:00 по московскому времени).

Граждане могут принять участие в кампании, воспользовавшись одним из 2481 пунктов для голосования, которые расположены в 44 общинах республики. Участки будут открыты до 19:00 по местному времени.

Основные участники выборов — правящий Социал-демократический союз Македонии, Демократический союз за интеграцию, Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство и «Альянс албанцев». За ходом голосования следят почти 1600 местных и международных наблюдателей.