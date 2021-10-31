Политолог Сосновский: встреча с Примаковым после «разворота над Атлантикой» стала незабываемой

Бывшему премьер-министру России Евгению Примакову 29 октября могло бы исполниться 92 года. Политолог Александр Сосновский в Telegram-канале рассказал о встрече с экс-главой правительства, которая стала для него незабываемой.

Сосновский отметил, что встречался с Примаковым три раза. Дважды это произошло в Германии, один раз — в Швейцарии. Политолог вспомнил о том, что случилось после знаменитого «разворота над Атлантикой».

Когда до Примакова дошла информация о планах НАТО по бомбежке Югославии, экс-премьер распорядился возвращаться в Москву. На тот момент его самолет направлялся в США и находился над Атлантическим океаном. После разворота Примаков прибыл в немецкий Бонн, где его встретили журналисты.

«Он сходил с трапа уверенно, но видно было как он напряжен и собран. Мы стояли в толпе журналистов и ждали, чтобы он сказал нам о том, что будет с миром дальше. А он подошел и сказал: «Мне нечего было больше делать в США, и я решил вернуться»», — добавил Сосновский.

Политолог подчеркнул, что рад личному знакомству с Евгением Примаковым.

Ранее Сосновский выразил опасения из-за отношений России и Германии. По его мнению, между странами может возникнуть военный конфликт. Политолог пришел к такому выводу после сведений о создании ФРГ специальных векторных карт высокого разрешения с изображением территории РФ.