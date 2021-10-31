«Украина нагнетает». Ждать ли большой войны в Донбассе с участием России

Ситуация на российско-украинской границе, казалось бы, накалена до предела. Американские и европейские чиновники обеспокоены «наращиванием численности российских войск» вблизи Украины. Глава ДНР Денис Пушилин подозревает, что Киев готовится к «войне или серьезной провокации», стягивая технику на южном направлении.

МИД РФ констатирует «сложную ситуацию» в селе Старомарьевка, где ВСУ захватили в плен 37 российских граждан — по крайней мере, об этом сообщают СМИ. Фактически Киев захватывает «серую зону» Донбасса, укрепляя свои стратегические позиции в этом конфликте.

И это не считая недавнего скандального видео, на котором украинские военные с помощью турецкого дрона Bayraktar уничтожают артиллерию ополченцев управляемой бомбой. Причем новое вооружение представляет угрозу не только для военной техники местных защитников. Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил о жертвах среди мирных жителей в результате удара с БПЛА.

«Политика Сегодня» узнала, стоит ли ожидать крупномасштабной войны прямо у российских границ.

Реальные жертвы — не политический вопрос

Только 30 октября украинские вооруженные формирования ранили трех жителей Горловки, один — в критическом состоянии с осколочным ранением головы. Обычная суббота на Донбассе, где жить по законам военного времени уже привыкли. Всего за семь лет конфликта в ДНР погибло более пяти тысяч человек, в том числе 91 ребенок.

Народные новости / Дмитрий Астрахань

Однако западных политиков куда больше беспокоят совместные военные учения России с Белоруссией, нежели реальные жертвы «антитеррористической операции» ВСУ против жителей все еще де-юре украинских регионов. Ведь «Запад 2021» — удобный повод для того, чтобы провести «ответные» учения НАТО в Черном море, где у Альянса существует только один противник.

Судя по всему, «наращивание численности российских войск» вблизи границы с Украиной тоже не останется без ответа. Так уж заведено: по какому-то совпадению русский след часто появляется только там, где нужен удобный предлог для псевдоответных мер.

«Чиновники в Соединенных Штатах и Европе начали замечать эти перемещения особенно в последние недели, после того как Россия завершила масштабные совместные военные учения с Белоруссией «Запад 2021», — сказано в статье The Washington Post.

Подобная риторика американских СМИ настораживает, ведь в другой статье WP утверждается необходимость взять Украину и Грузию «на борт» НАТО — мол, с такими членами можно будет «предотвратить будущую войну с Россией и спасти мир».

Но беспокоиться рано. А проявить хладнокровие — самое время.

Федеральное агентство новостей /

Обойдемся без паники

Если глава ДНР озвучивает негативные прогнозы, то полпред ЛНР Владислав Дейнего не хотел бы предсказывать дальнейшее развитие событий в регионе. Но не отрицает, что ситуацию Киев все-таки накаляет.

«Действительно, Украина сейчас нагнетает обстановку на линии разграничения, пытаясь какими-то системными провокациями вызвать нас на ответные действия», — рассказал в комментарии «ПС» Дейнего.

Писатель и экс-кандидат в Госдуму Захар Прилепин, поддерживающий ополченцев Донбасса, повода для паники не видит. По его словам, Донецкая и Луганская народная милиция может справиться самостоятельно «с той угрозой, которая сегодня наблюдается». То есть без помощи российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский якобы не решится усилить давление на восток страны, а беспокойство западных чиновников действиями РФ — очередная провокация.

«Никто ничего не стягивает никуда. Это способ вызвать санкции против России, максимально запустить санкционный процесс касательно "Северного потока — 2"», — заявил Прилепин URA.ru.

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

Украинский политолог Михаил Погребинский тоже не прогнозирует масштабную войну на границе двух государств. Корень искусственного обострения конфликта он видит во внутренних проблемах Украины — ухудшение ситуации с коронавирусом, запуск «Северного потока — 2», снижающего украинский транзит газа, предсказуемые проблемы с отопительным сезоном…

Все это создает вокруг команды Зеленского атмосферу поражения. Значит, якобы логика Киева такова, что пора устроить «маленькую победоносную войну» турецкими беспилотниками.

«Адресатами этих провокаций были Москва и Донецк – Зеленский хотел вынудить их на какие-то жесткие ответные заявления или действия. Тогда он попытался бы привязать эту историю к "Северному потоку – 2" и таким образом все же отсрочить запуск газопровода. Но Россия и Донбасс поступили умнее и не пошли на поводу у Киева. Не исключаю, что их реакции на провокации в Донбассе, вернее, ее отсутствие, были взаимно согласованы», — заявил Погребинский изданию «Взгляд».

Судя по всему, пока «масштабной войны», да еще и при участии российских войск, бояться не стоит, пусть западная и украинская политическая конъюнктура и твердит обратное. И все же не стоит забывать: конфликт на востоке Украины продолжается уже седьмой год. А его масштабность — категория абстрактная. И очень субъективная.