Коллекция скифского золота будет потеряна для общественности в случае передачи артефактов Украине. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Почти все руководители занимались поиском реликтов на полуострове посредством черных археологов, отметил Аксенов. По его словам, артефакты окажутся в частной коллекции, если их передадут Киеву.

«Соответственно, все это в частной коллекции дома у (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского окажется. Вот это, наверное, и будет их победа», — сказал глава Крыма.

Ранее Апелляционный суд Амстердама принял решение передать скифское золото Украине. Артефакты были вывезены с территории Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в 2014 году. После воссоединения полуострова с Россией Амстердам отказался возвращать реликты.