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Захарова призвала не использовать «нормандский формат» как ширму для Украины

/ Обновлено: 31 октября 2021 09:24
Захарова призвала не использовать «нормандский формат» как ширму для Украины

Переговоры «нормандского формата» не должны использоваться как ширма для выгораживания действий Украины. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам дипломата, международная площадка существует не ради встреч как таковых, а для достижения конкретных результатов по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Поэтому если есть желание обсудить что-то конкретное, предметное, что принесло бы уже даже не добавленную стоимость, а просто конкретный вклад в урегулирование ситуации, то — да, конечно», — отметила Захарова, говоря о возможности организации такой встречи.

Перспективы проведения встречи «нормандского формата» ранее оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, перед мероприятием необходимо «подготовить фундамент».