WP: власти США заметили увеличение российских войск у границы с Украиной

Американские и европейские власти обеспокоены якобы увеличением присутствия российских войск на границе с Украиной. Об этом информировала газета The Washington Post.

Официальные лица в США и ЕС увидели якобы необычные перемещения военной техники на западном фланге России, отмечается в издании. В материале не уточняется, какие именно европейские страны, помимо Украины беспокоятся за усложняющуюся обстановку в регионе.

Отмечается, что в США и Европе якобы начали замечать передвижения российских войск к границе с Украиной после завершения в сентябре совместных учений РФ и Белоруссии «Запад — 2021». Агентство ТАСС направил запрос в Пентагон с просьбой прокомментировать тезисы в газете, ответа еще не последовало.