Экс-замглавы МИД России связал активность США в Черном море с обострением в Донбассе

Бывший замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе предположил, что возросшая активность США у границы России связана с обострением ситуации в Донбассе.

Ранее в Средиземное море вышел корабль управления Шестого флота США Mount Whitney. В свою очередь в Черном море после длительного перерыва оказался американский эсминец Porter. Также возросла интенсивность разведполетов США в Баренцевом море.

Дипломат в беседе с «Известиями» предположил, что США координируют действия со своими союзниками и партнерами. По его словам, заход кораблей в Черное море совпал с атакой в Донбассе.

«Это выглядит как сигнал России: если вы вдруг вздумаете противостоять украинским провокациям, то имейте в виду — они имеют боевую поддержку со стороны Соединенных Штатов», — заявил Орджоникидзе.

Он также отметил, что США хотят таким образом «приучить» Россию к демонстрации силы в Черном море. Дипломат уверен, что речь идет об очевидной попытке запугать Москву.