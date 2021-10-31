Мэрами 19 из 20 городов в Грузии избраны кандидаты от правящей партии

Кандидаты в мэры от правящей партии Грузии выиграли выборы в 19 из 20 городов, в том числе в Тбилиси. Об этом сообщил местный ЦИК.

Ранее сообщалось, что действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набрал 55,6% голосов во втором туре муниципальных выборов после обработки бюллетеней примерно с 97% участков. Его конкурент от оппозиции Ника Мелия получила 44,4% голосов.

В Батуми, Поти и Рустави также лидировали кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Отмечается, что единственным городом, где победил кандидат от оппозиции Георгий Харчилава, является Цаленджиха (край Самегрело — Земо Сванети).