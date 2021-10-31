Москва и Бразилиа ведут переговоры по закупке ЗРПК «Панцирь-С1»

Россия и Бразилия продолжают вести переговоры по возможной закупке латиноамериканской страной зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

Соответствующей информацией с ТАСС поделился во время международной выставки SITDEF 2021 замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук. Он сообщил, что сейчас вопрос покупки Бразилией зенитных комплексов «не снят с повестки». Стороны продолжают обсуждать это.

Бразилиа и до этого проявляла интерес к покупке этого оружия. Латиноамериканская страна активно работала в направлении закупки «Панцирей». Причиной тому была необходимость обеспечить безопасность мероприятий, которые в то время проходили на территории страны. Переговоры о покупке отечественных зенитных комплексов идут с 2013 года.