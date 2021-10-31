Пушков назвал полным провалом НАТО утрату контактов с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков заявил о полном провале руководства НАТО из-за потерянных контактов с Москвой.

Член Совета Федерации в своей публикации прокомментировал заявление экс-главнокомандующего силами Альянса на территории Европы Джеймса Ставридиса, призвавшего Вашингтон «остерегаться медведя».

По словам Пушкова, Ставридис является «адвокатом» ракетно-бомбовой войны НАТО против Ливии. Пушков отметил, что экс-главком Альянса посчитал слова главы МИД России Сергея Лаврова едкими. Российский министр ранее рекомендовал НАТО обращаться к послу России в Брюсселе при возникновении каких-либо экстренных дел.

Пушков подчеркнул в личном канале в Telegram, что Ставридису лучше думать не о заявлениях Лаврова, а о том, как организация дошла до утраты всех контактов с Россией. Российский сенатор подытожил, это полный провал руководства Альянса.