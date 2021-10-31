Власти США заявили о координации ядерной политики со своими союзниками

Соединенные Штаты проводят ревизию своей военно-ядерной политики, координируя свои действия со своими союзниками, активно высказывающимися по этой теме. Об этом журналистам заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

По словам американского чиновника, ревизия является обычной процедурой, которая проводится каждой новой администрацией после выборов президента. Он отметил, что США планируют проводить консультации с партнерами для объяснения своих последующих шагов. Представитель администрации заявил, что в Вашингтоне многое услышали от союзников по поводу вопроса о доктрине.

Ранее газета Financial Times сообщала, что американские партнеры, среди которых Великобритания, Германия, Франция и Япония, призвали Белый дом отказаться от перехода к политике неприменения ядерного оружия первым. Отмечается, что такое решение сыграет на руку России и Китаю.