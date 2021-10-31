Адмирал ВМС США Ставридис назвал Путина умным рисковым тактиком

Адмирал ВМС США в отставке и бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что российский лидер Владимир Путин — умный тактик с большим аппетитом к риску.

Москва и Пекин активно развивают сотрудничество, в том числе организовывают совместные учения ВМС в северной части Тихого Океана, а также в Атлантическом океане и Балтийском море, отметил военный в материале Bloomberg.

«Несмотря на сокращение численности населения и недиверсифицированную экономику, Россия по-прежнему обладает ядерным арсеналом, которого хватит для уничтожения всего мира», — отметил генерал.

В этой же статье Ставридис оценил заявление главе МИД Сергея Лаврова, что Россия прекращает работу своего представительства при НАТО с 1 ноября. Тогда же министр посоветовал связаться с российским послом в Бельгии, если появятся срочные вопросы или экстренные дела. Генерал счел эту реплику едкой и напомнил о выражении «остерегаться медведя».