Гинцбург: ЕМА не регистрирует «Спутник V» из-за разных законодательств России и Европы

Разные законодательства в Европе и России не дают Европейскому агентству лекарственных средств (ЕМА) зарегистрировать отечественную вакцину «Спутник V», сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Эпидемиолог заявил, что есть некоторые проблемы, которые появляются из-за этой несогласованности. Гинцбург уточнил, что российская система оценки и регистрации вакцин отличается от иностранной. Из-за этого специалисты вынуждены гармонизировать их во время проверки, что становится причиной задержки, передает «Вечерняя Москва».

Гинцбург отметил, что если бы признание отечественного препарата проходило бы по итогам его практического применения, то процесс бы занимал меньше времени. Вакцинация продемонстрировала, что «Спутник V» защищает человека от большого количества мутаций коронавируса, но чиновники ЕМА и отчасти Всемирной организации здравоохранения не хотят этого замечать.