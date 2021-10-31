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Байден попросил Берлин выполнить данные Киеву обещания по газу

Байден попросил Берлин выполнить данные Киеву обещания по газу

Американский лидер Джо Байден сообщил во время встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель о необходимости выполнения обещаний, которые были даны Киеву из-за прокладки газопровода «Северный поток — 2».

Американский лидер отметил важность будущей работы по реализации международных обязательств Вашингтона и Берлина в поддержку Киева и энергетической безопасности Европы. Это должно стать гарантом того, что Москва будет не в состоянии якобы манипулировать потоками голубого топлива в политических целях.

Отказавшись от идеи остановить возведение газопровода, Вашингтон и Берлин распространили совместное заявление о желании поддержать энергетическую независимость Киева. Речь идет о том, что Украина может утратить деньги за транзит российского голубого топлива после начала работы «Северного потока — 2».