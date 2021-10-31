Глава ВОЗ выразил признательность Путину за заявление о взаимном признании вакцин

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус выразил благодарность главе МИД России Сергею Лаврову за инициативу российского лидера Владимира Путина о взаимном признании вакцин странами «Группы двадцати».

Остальных подробностей встречи Лаврова и Гебреисуса раскрыть нельзя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам Захаровой, взаимное признание вакцины странами G20 станет огромным шагом вперед в борьбе с пандемией коронавируса нового типа. Саммит лидеров стран «Группы двадцати» проходит Риме. Он завершится уже 31 октября.

Владимир Путин ранее во время выступления на саммите G20 в режиме видеоконференции предупредил о недобросовестной конкуренции, которая может привести к неполучению вакцин и других ресурсов некоторыми странами мира. Российский лидер призвал страны G20 к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов.