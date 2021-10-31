США призывают потребителей нефти вместе добиваться расширения поставок

США консультируются с основными мировыми потребителями энергоресурсов, чтобы общими усилиями добиваться от ОПЕК+ расширения поставок и совместно отвечать в случае отказа, рассказал представитель американской администрации.

Также президент США Джо Байден на встрече с коллегами по G20 говорил о необходимости оптимального предложения топлива на мировом рынке в условиях глобального энергоперехода.

«Мы используем эту возможность для проведения некоторых интенсивных консультаций со всеми ключевыми потребителями энергоресурсов», — пояснил источник.

Тема дефицита топлива и растущих цен на него поднималась также на саммите в Риме, в котором принял участие американский лидер. В случае, если нефтедобывающие страны проигнорируют обращенные к ним призывы, нужно будет обсуждать разработку ответных мер, заключил чиновник.