Суданская полиция не стреляла по протестующим против смены власти

Суданская полиция опровергла сообщения, что против мирных демонстрантов в Хартуме было использовано огнестрельное оружие.

Центральный комитет врачей сообщал ранее, что двое участников акций протеста скончались от полученных травм 30 октября. Жители столицы восточноафриканского государства проводят шествия против перехода власти к военным.

В заявлении полиции сообщалось, что несколько митингующих нарушали мирное движение протестов и напали на полицейских, которые применили для защиты слезоточивый газ. Полиция отметила, что не начинала стрельбу по протестующим. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.

Главнокомандующий ВС Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан 25 октября объявил о роспуске правительства. Он также ввел режим чрезвычайного положения. Решение об этом принято в период острого политического и экономического кризиса, а также массовых демонстраций.