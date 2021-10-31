Британские читатели Daily Express назвали чушью статью Bild о маневрах России

Британские читатели издания Daily Express ярко прокомментировали материал газеты Bild о тренировке российских летчиков, которые якобы «вызывают беспокойство».

Летчики в рамках испытаний подвешивали учебные бомбы на военно-транспортные самолеты Ил-76. Журналист Bild подумал, что военные делают это для какого-то «неожиданного нападения». В материале также присутствуют недостоверные характеристики отечественных самолетов. Британские пользователи заявили в комментариях, что опубликованный Bild материал является «антироссийской чушью».

По мнению одного из читателей, президенту России Владимиру Путину неинтересно начинать войну на территории Европы. Другой комментатор призвал российского лидера иногда ставить Европу на место. Некоторые интернет-пользователи напомнили, что Москва меньше всех заинтересована в нападении на Германию.