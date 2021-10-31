Пушилин сообщил о возможных планах Киева отрезать ДНР от моря

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Украина готовится к серьезной провокации или даже к войне.

Активность Киева проявляется в явных признаках и других сигналах. В качестве примера глава ДНР привел захват сел со стороны ВСУ или выход на границу с Россией. Пушилин поделился соответствующим заявлением во время эфира на канале «Соловьев Live» на YouTube. Он добавил, что Киев, вероятно, хочет отрезать ДНР от моря.

Недавно Пушилин подтвердил информацию о том, что украинские военные заняли село Старомарьевка. Он также сообщил об обстановке на территории населенного пункта. По его словам, там живут и дети, и старики, а не только «взрослые люди». У властей есть полный перечень жителей, но освободить их мирными методами крайне тяжело.