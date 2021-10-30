Представители МИД США не значатся в графике встреч Лаврова на саммите G20

Встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американскими коллегами не запланированы во время саммита "Группы двадцати" (G20), который проходит на территории Рима.

Соответствующей информацией о планах главы МИД России поделилась официальный представитель ведомства Мария Захарова во время эфира на канале «Соловьев Live» в YouTube. Она подчеркнула, что коллеги из США не значатся в графике встреч Лаврова во время саммита.

Захарова заявила, что в воскресенье у Лаврова должна пройти встреча с главой итальянского МИД Луиджи Ди Майо. По ее словам, российский министр 31 октября также должен принять участие в мероприятиях саммита. Представитель ведомства подчеркнула, что вопрос газа предметно не обсуждался во время встречи Лаврова в субботу.