Корреспонденты ФАН рассказали о переходе боевиков на сторону правительства ЦАР

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера сумел стабилизировать обстановку в регионе благодаря правильному выбору союзников и принятию грамотных политических решений. Центральноафриканские боевики начали массово переходить на сторону правительства.

Туадера неоднократно выступал за решение конфликта с помощью диалога без кровопролития. Боевики, которые ранее сражались с легитимным правительством, перешли на его сторону. Однако не у всех получается сбежать из бандитских лагерей. Об этом рассказали корреспонденты ФАН.

«Уйти из группировки нам пришлось, потому что хотим защищать нашу страну и народ. Мы повидали множество зверств, которые устраивали наши когда-то боевые братья. Это не то, что должны делать военные. За что они издеваются над гражданскими? Этим они делают только хуже», — поделился полевой командир формирования Мамат Джубри.

В последнее время в Центральноафриканской республике все чаще наблюдается практика победы над преступниками без вооруженного конфликта. Бандиты добровольно сдаются жандармерии. Зачисткой страны от боевиков занимаются бойцы национальной армии, которых обучали российские инструкторы.