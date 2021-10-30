Главный архитектор Петербурга Григорьев может оставить свой пост в ноябре

Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Смольного Владимир Григорьев может уйти в отставку по собственному желанию в ноябре. Информация на данный момент подтверждена лишь неофициально.

После ухода Григорьева с поста должность главного архитектора может занять Юлия Киселева, которой уже приходилось руководить городским комитетом в период с 2008 по 2013 годы. На данный момент она является заместителем главы Смольного. Об этом передает корреспондент «Невских новостей» со слов высокопоставленного источника.

«Владимир Анатольевич покинет комитет в ноябре, это его личное решение, никаких подводных камней нет», — заявил собеседник агентства.

Вероятная отставка Григорьева может быть связана с неудачными показателями по освоению городских территорий. Как сообщил собеседник издания, повлиять мог и не налаженный диалог с инвесторами и застройщиками.