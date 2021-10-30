Вадима Манукяна потрясло признание Бриль о любви ее матери Валентины Легкоступовой к нему

Анэтта Бриль, певица и дочь заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой, рассказала в интервью блогеру Вадиму Манукяну, что мама очень любила его. Это потрясло журналиста.

Исполнительница дала большое интервью Манукяну в рамках нового выпуска проекта «Давай поговорим». Дочь заслуженной артистки рассказала о вдовце ее матери, яхтсмене Юрии Фирсове, с которым они пробыли в браке 40 дней до ее смерти. Также она призналась, что больше никогда не будет ходить на скандальные шоу, посвященные Легкоступовой, так как чувствует за это стыд, причины которого также назвала во время интервью. Самым главным признанием стало заявление Бриль о любви матери к Манукяну.

«Оказывается, во время общения с дочерью Легкоступова ей говорила, что в восторге от меня и безумно любит. Валя, мне тебя очень не хватает...» — написал блогер в анонсе выпуска.

Также певица рассказала о своем вокальном творчестве, предстоящем концерте в честь матери, а также дате установке памятника Легкоступовой на Троекуровском кладбище. Полное интервью будет доступно 31 октября на площадке ФАН.