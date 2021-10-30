Журналисты N-TV спрогнозировали потерю субсидий ЕС Польшей из-за несоблюдения предписаний

Евросоюз лишит Варшаву пособий, если она не станет исполнять решение Европейского суда и откажется от выплаты штрафа. С таким заявлением выступили немецкие журналисты.

Телеканал N-TV прокомментировал решение Европейского суда о назначении штрафа государству. Его обязали выплачивать Брюсселю по одному миллиону евро в день, пока страна не приведет свое законодательство в соответствие с европейскими требованиями.

Если Польша не станет выплачивать деньги, средства изымут из положенных стране субсидий. Об этом сообщили немецкие журналисты со ссылкой на одного из представителей Еврокомиссии.

Ранее немцы в Сети раскритиковали действия Польши. По мнению интернет-комментаторов, Варшава должна соблюдать предписания Евросоюза, а в противном случае — выйти из состава объединения.