Доступ к сайту агентства «Регнум» ограничен в Белоруссии

Белоруссия ограничила доступ к сайту российского информационного агентства «Регнум». Об этом сообщил крупнейший интернет-провайдер страны.

Сайт заблокировали на основании постановления о порядке ограничения доступа к информационным ресурсам и их составным частям, размещенным в интернете. Пользователи обнаружили, что сайт перестал подгружаться.

«Доступ к ресурсу ограничен во исполнение решения министерства информации Республики Беларусь, принятого на основании закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации"», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что газета «Комсомольская правда» закрывает свое представительство в Белоруссии. Сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях издания.