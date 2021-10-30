Студенты из Волгоградского университета разработали браузер, которым можно управлять взглядом

Специальный браузер, который доступен людям с ограниченными возможностями, придумали и разработали студенты из Волгоградского государственного технического университета.

Браузером можно управлять необычным способом. Это делается с помощью зрения или пальцев рук, сообщила завкафедрой университета Юлия Орлова.

«Сначала отслеживали движения глаз, потом сделали программу, с помощью которой просто нажимали кнопки движением глаз, далее подключали различные приборы и таким образом написали браузер», — объяснила специалист в беседе с ТАСС.

Технология имеет два режима работы. В первом перемещать курсор можно взглядом пользователя, а нажатия кнопок мыши заменены на моргания. Во втором режиме пользователь может перемещать курсор движением руки, по принципу лазерной указки.

Как ранее сообщалось, в России разработали новый ПЦР-тест на коронавирус. Он предназначен для выявления вирусных частиц, которые содержатся не только в мазках со слизистой оболочки носоглотки, но и в других биологических жидкостях.