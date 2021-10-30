Политолог Молчанов: Запад намекнул Зеленскому на утрату доверия к нему

Публикация «досье Пандоры», фигурантом которого стал президент Украины Владимир Зеленский, четко показала реальное отношение Запада к нему, заявил политолог Кирилл Молчанов.

По его словам, подобный шаг является в каком-то роде «черной меткой» для украинского лидера со стороны его западных партнеров.

«На Западе сформировалось четкое понимание того, что Зеленский больше не входит к ним в доверие, поэтому его надо обкладывать такими расследованиями», — сказал он.

Вместе с тем политолог, по всей видимости, намекнул, что подобный материал не мог появиться в открытом доступе без согласия западного истеблишмента.

Ранее стало известно, что Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансированием которого занимается, в том числе один из фондов американского бизнесмена Джорджа Сороса, опубликовал расследование под названием «досье Пандоры». Его фигурантами стали многие политические деятели, которые преимущественно уже завершили свою карьеру. Исключением является президент Зеленский.

Украинскому лидеру пришлось прокомментировать эту информацию. По его словам, он действительно был причастен к созданию офшорных компаний. Подобные «схемы» процветали во времена президентства Виктора Януковича, подчеркнул он.