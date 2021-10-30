Шугалей сравнил инвестиционную политику в Судане и Петербурге

Инвестиционная политика Санкт-Петербурга показывает откровенно слабые результаты даже на фоне такой страны, как Судан. Об этом заявил президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Социолог отметил, что несмотря на усугубляющийся социально-экономический кризис, суданцы активно привлекают в страну зарубежных инвесторов, которые могут оказать существенную помощь в восстановлении экономики. В своем Telegram-канале он приводит данные Всемирного банка, согласно которым только за 2020 год Судан привлек частных инвестиций на сумму в 1,5 млрд долларов (около 105 млрд рублей), предоставляя бизнесу земельные участки по всей стране.

По его словам, такой впечатляющий результат был достигнут благодаря активной работе суданского правительства по привлечению инвесторов со всего мира на любых условиях. При этом он сравнил инвестиционную политику африканского государства с действиями властей Петербурга.

«А теперь для сравнения, в моем родном Петербурге, за этот год издано всего 46 постановлений о предоставлении 47 земельных участков на ничтожную сумму в 186 млн рублей. В числе изданных постановлений, всего семь объектов переданы частным инвесторам. Общая площадь таких объектов составляет 16,8 гектара, которые переданы по цене 135,35 млн рублей», — отметил глава ФЗНЦ.

Элементарные подсчеты показали, что на каждого из 44 млн жителей Судана приходится в рублевом эквиваленте по 2386 рубля привлеченных инвестиций, в то время как на каждого из шести миллионов петербуржцев — лишь 31 рубль. Таким образом, второй по значимости город России привлекает лишь немногим более пятой части от объемов тех средств, которые получила разоренная страна третьего мира, заключил Шугалей.