Стариков объяснил, чем зеленая энергетика Запада опасна для России

Курс Запада на развитие зеленой энергетики во всем мире станет инструментом по уничтожению стран-конкурентов, чья экономика активно развивается, уверен публицист Николай Стариков.

По мнению эксперта, под угрозой в первую очередь Индия — страны ЕС и США могут поставить Нью-Дели условия по строительству заводов без углеводородов, шантажируя отказом от импорта продукции и запретом на выдачу кредитов индийским предпринимателям.

«И все — Индия встала. А зеленая энергетика и водород — это еще "нолик" один, это дорого. И все, остановилось промышленное развитие. То есть это увеличение разрыва между промышленно развитыми и промышленно неразвитыми странами», — заявил публицист на пресс-клубе «Петербургский уикенд» Медиагруппы «Патриот».

Вторая цель западных государств, лоббирующих переход на альтернативные источники энергии — поставить в сложное положение Россию и Венесуэлу как крупных экспортеров нефти и газа, полагает Стариков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Третья цель Запада — попытаться «сдуть пузырь потребления», искусственно повысив цены на товары. Публицист считает, что возросшая в несколько раз стоимость морских грузоперевозок и подорожание газа также не случайность, а средство достижения этой цели.

«В США стоят огромные контейнеровозы, их не разгружают. То есть 30 лет разгружали, и тут разучились. Сознательная политика достижения определенных целей. Вам нужно сдуть пузырь потребления, все должно стать дорогим. Значит, вы бьете по себестоимости: перевозки возрастают, энергетика возрастает. Обратите внимание, мы с вами обсуждаем ситуацию, которую устроил не «Газпром», не Путин, не Россия», — подчеркнул Стариков.

По мнению писателя, России нужно «аккуратно играть» в западные «игры» — и в «дорогую энергетику, и в зеленую, и в газ по 1000 долларов», а также помнить, что эти манипуляции проводятся не в российских интересах.

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