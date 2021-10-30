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Стариков объяснил, чем зеленая энергетика Запада опасна для России

Стариков объяснил, чем зеленая энергетика Запада опасна для России

Курс Запада на развитие зеленой энергетики во всем мире станет инструментом по уничтожению стран-конкурентов, чья экономика активно развивается, уверен публицист Николай Стариков.

По мнению эксперта, под угрозой в первую очередь Индия — страны ЕС и США могут поставить Нью-Дели условия по строительству заводов без углеводородов, шантажируя отказом от импорта продукции и запретом на выдачу кредитов индийским предпринимателям.

«И все — Индия встала. А зеленая энергетика и водород — это еще "нолик" один, это дорого. И все, остановилось промышленное развитие. То есть это увеличение разрыва между промышленно развитыми и промышленно неразвитыми странами», — заявил публицист на пресс-клубе «Петербургский уикенд» Медиагруппы «Патриот».

Вторая цель западных государств, лоббирующих переход на альтернативные источники энергии — поставить в сложное положение Россию и Венесуэлу как крупных экспортеров нефти и газа, полагает Стариков.

Стариков объяснил, чем зеленая энергетика Запада опасна для России
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Третья цель Запада — попытаться «сдуть пузырь потребления», искусственно повысив цены на товары. Публицист считает, что возросшая в несколько раз стоимость морских грузоперевозок и подорожание газа также не случайность, а средство достижения этой цели.

«В США стоят огромные контейнеровозы, их не разгружают. То есть 30 лет разгружали, и тут разучились. Сознательная политика достижения определенных целей. Вам нужно сдуть пузырь потребления, все должно стать дорогим. Значит, вы бьете по себестоимости: перевозки возрастают, энергетика возрастает. Обратите внимание, мы с вами обсуждаем ситуацию, которую устроил не «Газпром», не Путин, не Россия», — подчеркнул Стариков.

По мнению писателя, России нужно «аккуратно играть» в западные «игры» — и в «дорогую энергетику, и в зеленую, и в газ по 1000 долларов», а также помнить, что эти манипуляции проводятся не в российских интересах.

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