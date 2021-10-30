Лавров заявил о готовности РФ продвигать сотрудничество с продовольственной программой ООН

Сотрудничество Российской Федерации и Всемирной продовольственной программой (ВПП) Организации Объединенных Наций (ООН) за последние годы достигло беспрецедентно высокого уровня, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Соответствующим заявлением российский министр иностранных дел поделился с исполнительным директором ВПП ООН Дэвидом Бизли во время их встречи в рамках саммита G20.

«За последние годы оно достигло беспрецедентно высокого уровня, и мы готовы его продвигать. Я хотел бы услышать ваши оценки ситуации и проблем, и что со своей стороны могла бы сделать Россия для их решения», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава внешнеполитического ведомства РФ заявил, что инициированный США «саммит демократий» расколет мировое сообщество на «своих» и «чужих». По его словам, идея американцев провести мероприятие «в духе холодной войны» способна провозгласить идеологический крестовый поход против инакомыслящих.