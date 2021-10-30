Талибы открыли стрельбу по гостям афганской свадьбы из-за живой музыки на торжестве

Боевики радикальной группировки «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена на территории России) открыли стрельбу на афганской свадьбе из-за того, что на торжестве звучала живая музыка. В результате инцидента погибли по меньшей мере два человека.

Трагедия случилась в деревне Шамшпур Мар Гунди провинции Нангархар. Помимо двух жертв агрессивных действий боевиков, еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Согласно имеющейся информации, какое-то время назад талибы запретили исполнять музыкальные композиции на свадьбах вживую. Еще одним нововведением стало то, что мужчины и женщины теперь должны праздновать в разных залах заведения.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации