Норкин поддержал слова Вадима Самойлова о «Ельцин Центре»

Заседание пресс-клуба «Петербургский уикенд», в рамках которого участники обсудили эпатажные поступки современных артистов, прошло в медиацентре «Патриот». Затронули спикеры и недавний скандал вокруг музыканта Вадима Самойлова и «Ельцин Центра».

Провокационное высказывание основателя группы «Агата Кристи» про «Ельцин Центр», мнение рэпера Моргенштерна касаемо празднования в России Дня Победы, вновь объявившаяся Грета Тунберг — все это натолкнуло участников «Петербургского уикенда» на обсуждения.

Так, специальный корреспондент RT Константин Придыбайло поддержал мнение большинства касаемо скандального высказывания певца Моргенштерна. Мнение о бесполезности праздника Дня Победы было произнесено рэп-исполнителем в рамках интервью Ксении Собчак. По словам корреспондента, Моргенштерну следовало бы аргументировать свою точку зрения, однако даже несмотря на это, после подобных высказываний медийных личностей рано или поздно в сознании людей останется лишь «выжженное поле».

Журналист также не мог не упомянуть про недавние события, связанные с Храмом Василия Блаженного. Придыбайло считает, что от роли патриотического воспитания в современной информационной обстановке мало что зависит. «Программирование» умов через социальные сети сильнее, добавил он.

Генеральный директор канала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич в свою очередь привел в пример ситуацию с активисткой Тунберг, назвав ее «тупой школьницей».

«Сейчас занимаются перепрограммированием. Пример той же Греты Тунберг показал, как из ничего можно спрограммировать. Ты берешь совершенно тупую школьницу, она проникается, учит какие-то тексты, ходит, рассказывает, и миллионы людей ходят и восхваляются», — раскритиковал деятельность защитницы природы Малькевич.

Телеведущий Андрей Норкин в свою очередь в целом положительно высказался о недавнем инциденте с певцом Самойловым и «Ельцин Центром». Медиаменеджер считает, что в заявлении солиста группы «Агаты Кристи» верный посыл, однако произнес он свою речь не в то время и не в том месте.

«Неделю назад был большой шум, когда Вадим Самойлов высказался по поводу "Ельцин Центра". Я согласен с оценкой, я считаю, что он поступил неправильно. Не надо было там это говорить. Правильнее было бы тогда отказаться от выступления, и потом это все сказать. И вот Самойлов — лидер для определенно части людей», — прокомментировал Норкин.

Малькевич отметил, что многие «знают» и «любят» Самойлова, но он «не про молодую аудиторию». Он уточнил, что на другом полюсе от Моргенштерна, Дани Милохина и Элджея нет ни одного «татуированного консерватора-государственника с бородой до пояса», который бы разговаривал с молодежью на одном языке.