Гол Глебова спас «Ростов» от поражения в матче со «Спартаком»

Московский «Спартак» дома упустил победу, сыграв вничью с «Ростовом» (1:1) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе красно-белых забитым мячом отметился полузащитник Руслан Литвинов, у гостей отличился Данил Глебов, сравняв счет на пятой добавленной минуте.

Первую игру за последние шесть месяцев провел голкипер «Спартака» Александр Селихов, до этого он появлялся на поле в составе команды 3 мая в матче чемпионата страны против тульского «Арсенала». Португальский наставник Руй Витория объяснил выход Селихова хорошим поводом для изменений.

В предыдущем туре «Спартак» проиграл петербургскому «Зениту» (1:7). Это поражение стало крупнейшим в истории чемпионатов страны. В том матче ворота красно-белых защищал Александр Максименко, показавший худший результат среди всех голкиперов РПЛ.