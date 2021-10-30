ЕС надеется на разрешение ситуации вокруг иностранных дипломатов в РФ без QR-кодов

Внешнеполитическое ведомство Российской Федерации сможет найти решение в ситуации с QR-кодами для иностранных дипломатов, которые привиты зарубежной вакциной от коронавируса, надеется представительство Евросоюза в Москве.

В дипмиссии сообщили, что представительство ЕС в России поддерживает регулярный контакт с МИД страны по вопросу предоставления QR-кодов дипломатам, которые прошли полную вакцинацию. Такое решение вызвано необходимостью предъявлять коды в общественной жизни в стране.

«Мы надеемся, что МИД РФ найдет решение для этой ситуации в соответствии с Венской Конвенцией о дипломатических сношениях, которая, в том числе, предусматривает, что государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства», — объяснили в дипломатической миссии.

Ранее СМИ сообщали, что зарубежные дипломаты в Российской Федерации, привитые не зарегистрированными в стране препаратами против COVID-19, не смогли получить QR-коды, несмотря на обращение в МИД. С аналогичными проблемами столкнулись и российские дипломаты за границей.