Дипломата из Австрии заподозрили в разглашении формулы «Новичка» шпиону

Бывший генеральный секретарь МИД Австрии и посол республики в Индонезии Йоханнес Петерлик подозревается в передаче секретных документов с формулой отравляющего боевого вещества «Новичок» экс-сотруднику австрийской спецслужбы.

Ранее СМИ писали, что Петерлик был отстранен от службы из-за подозрений в причастности к сливу секретных данных. В частности, утверждалось, что дипломат мог злоупотреблять полномочиями и разглашать служебную тайну. В центре скандала оказался документ с формулой вещества «Новичок», который мог оказаться в распоряжении бывшего менеджера компании Wirecard Яна Марсалека.

По данным газета Kurier, с 2017 года полиция проводит расследования в отношении бывшего сотрудника австрийского ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом Эгисто Отта. В ходе обысков в его квартире стражи порядка изъяли телефон, на котором обнаружили видеокадры с документами ОЗХО, где в том числе содержалась формула «Новичка». Известно, что во время задержания Отт всячески сопротивлялся и попытался уничтожить гаджет, но данные все же удалось восстановить. Оказалось, что мужчина регулярно поддерживал контакт с Петерликом.