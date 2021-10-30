Телеведущий Норкин напомнил об исторических истоках русофобии на Западе

Россия всегда была и будет «плохой» для западных стран, заявил в эфире Медиагруппы «Патриот» известный телеведущий Андрей Норкин.

Участники эфира обсуждали, какой должна быть реакция Москвы на антироссийскую политику иностранных государств. Публицист Николай Стариков отметил, что Россия иногда «стесняется» отстаивать свои интересы. В связи с этим журналист Александр Малькевич задал вопрос Андрею Норкину, необходимо ли отвечать зеркально на вызовы извне.

«Я думаю, что зеркально или симметрично — это все бессмысленно, потому что мы все равно будем плохими. Мы всегда были плохими. И карикатуры возьмите XIX века, Крымской войны — там все ровно то же самое — медведь с клыками и кровавыми когтями», — передает слова телеведущего Федеральное агентство новостей.

Поэтому, по его мнению, Россия должна как-то отвечать — или экономически, или дипломатически. Но взывать к разуму и совести — бессмысленно, убежден Норкин.