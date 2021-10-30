Веретенников заявил, что у него нет ревности к побившему его рекорд Дзюбе

Бывший нападающий футбольного клуба «Ротор» и действующий тренер «Рубина» Олег Веретенников поздравил форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу с рекордом по голам за профессиональную карьеру в российском чемпионате.

Специалист особо отметил, что не испытает никакой ревности из-за того, что футболист сине-бело-голубых обошел его по количеству забитых мячей.

«Пусть радует своей игрой болельщиков. У меня никакой ревности нет. В последние сезоны Артем много забивал и был явным кандидатом, чтобы побить рекорд», — передает слова Веретенникова РИА Новости.

Он добавил, что поздравил рекордсмена в Instagram, но Дзюба пока не ответил.

В матче с московским «Динамо» Дзюба забил свой 144-й гол и превзошел достижение Веретенникова, на счету которого 143 забитых мяча. В этом матче команда Сергея Семака одержала уверенную победу — 4:1.