Заведения общепита в Ростовской области остановят работу с 1 по 7 ноября

Заведения общественного питания в Ростовской области временно будут закрыты на период введенных нерабочих дней.

Кафе и рестораны в регионе не будут принимать посетителей в период с 1 по 7 ноября. Нововведение связано с распространением коронавирусной инфекции. При этом заведения общественного питания смогут предоставлять услуги доставки и обслуживать на вынос. Постановление опубликовано на официальном портале правительства региона.

Находящиеся в гостиницах рестораны смогут также предоставлять услуги через доставку без посещения организаций гражданами. Правила не касаются закусочных, которые расположены на территории аэропорта «Платов». Постановление начнет действовать с 1 ноября. Контролировать исполнение будет заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.