Привитый от коронавируса вакциной Pfizer школьник скончался в Южной Корее

Подросток из Южной Кореи, который ранее привился против коронавирусной инфекции препаратом Pfizer, скончался.

Так, 13 августа ученик третьего класса был привит вакциной Pfizer, а через 75 дней умер. Об этом в субботу сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Согласно данным издания, нет никакой информации об имевшихся у мальчика хронических заболеваниях. Теперь местным органам здравоохранения предстоит выяснить, что стало причиной гибели школьника. Отмечается, что это первый зафиксированный случай смерти вакцинированного против COVID-19 подростка.

Как стало известно ранее, Япония приостановила вакцинацию препаратом Moderna из-за примесей в составе. Партия вакцины с неизвестными примесями была изготовлена на территории Испании.