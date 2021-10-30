Телеведущий Норкин скептически отнесся к празднованию годовщины испытания «Царь-бомбы»

Ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин негативно высказался о возможности создания праздника в честь годовщины испытания «Царь-бомбы».

Дискуссия проходила в рамках пресс-конференции в стенах медиацентра «Патриот». Ведущий мероприятия заметил, что 30 октября исполнилось 60 лет со дня испытания советской атомной «Царь-бомбы», известной так же как «Кузькина мать». Стоит ли отмечать россиянам такое событие, поинтересовался модератор пресс-конференции.

По словам Норкина, это очень спорный вопрос. Скорее всего, подобную дату праздновать не стоит.

«Я бы не вводил наверно. Это какой-то троллинг будет», — сказал он.

Вместе с тем телеведущий добавил, что в России очень много других праздников, которые он любит отмечать.

Ранее в ходе мероприятия спикеры затронули тему недавнего задержания депутата Валерия Рашкина с тушей убитого лося. По этому поводу Норкин вспомнил забавный анекдот про охоту.