Полицейские на вокзале Севастополя отправляют туристов без QR-кодов за обратными билетами

Российских туристов, которые решили посетить Севастополь без QR-кода, отправили покупать обратные билеты. Об этом сообщил замначальника управления и обеспечения мероприятий гражданской защиты Владимир Беспалый.

По словам замначальника, двух человек, приехавших на электричках, в город не пропустили. Туристам пришлось купить билет на электропоезд и вернуться домой. Также пять человек, которые прибыли поездом из Санкт-Петербурга, не смогли пройти контроль.

«Люди покупают обратные билеты и убывают в обратном направлении», — отметил Беспалый.

Кроме того, специалист подчеркнул, что введенные ограничительные меры против коронавирусной инфекции распространяются как на туристов, так и на местных жителей.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, зачем выставлены пропускные пункты проверки. По его словам, блокпосты помогут сократить рост заболеваемости коронавирусом в городе.