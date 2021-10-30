Народного артиста СССР Игоря Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

Известного теле- и радиоведущего Игоря Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище в городе Москве. Такой информацией поделилась вдова народного артиста СССР Татьяна Кириллова.

Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР скончался в ночь на 30 октября после продолжительной болезни. Его уход стал настоящим потрясением для коллег и многочисленных поклонников Кириллова. Многие из них придут на Новодевичье кладбище, чтобы проводить журналиста в последний путь.

«Место [похорон] — Новодевичье кладбище», — приводит слова вдовы Кириллова ТАСС.

Со смертью Кириллова прервался список дикторов, удостоенных звания народного артиста СССР. Свою скорбь в связи с его уходом выразили многие известные люди, включая президента России Владимира Путина, который назвал усопшего «патриархом» отечественного телевидения.