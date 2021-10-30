Лавров проведет встречи с турецким и французским коллегами в Риме

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в Италии встретится с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и французским коллегой Жан-Ивом ле Дрианом, сообщили в делегации РФ.

Уточняется, что глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации прибыл в Рим для участия в саммите G20, который проходит с 30 по 31 октября. Помимо этого, Лавров проведет переговоры с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН Дэвидом Бизли и гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

G20 является неформальным объединением наиболее крупных и влиятельных экономически стран, которое учреждено по инициативе Соединенных Штатов и Канады. Соответствующее решение было принято в рамках саммита в 1999 году как ежегодная встреча министров финансов.