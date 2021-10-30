Молдавский политик Цырдя объяснил, почему ЕС не поможет Молдавии в газовом кризисе

На преодоление энергетического криза Европейская комиссия уже выделяла Молдавии 60 млн евро. В связи с этим не стоит ожидать развития активной поддержки страны со стороны ЕС, считает молдавский политик Богдан Цырдя.

Молдавские власти получили грант на 60 миллионов евро в рамках программы по урегулированию энергетического кризиса. Часть денег пойдет на консультантов, часть — на закупку газа. Однако данной сумма покроет только один месяц закупки, из шести необходимых. Стране необходима сумма в 600 миллионов евро, а на разрешение проблемы выделена только десятая часть. Но в ЕС дали четко понять, что Молдавии не стоит рассчитывать на получение 600 миллионов евро.

По словам Богдана Цырди, политики из партии «Действие и согласие» рассматривали и украинский вариант решение проблемы: подать в суд на Газпром и отменить свои долговые обязанности перед компанией.

«Видимо, у наших властей есть такая фантазия: использовать внеэкономические механизмы Евросоюза для того, чтобы через судебно-правовые рычаги надавить на «Газпром» и получить экономические преференции с Запада. Но вы же сами понимаете, что это дело долгих лет и на пороге зимы Евросоюзу влезать в такие распри ради маленькой Молдовы не с руки. Нет уверенности, что Евросоюз на такое сейчас пойдет», — цитирует политика издание PolitOnline.

Проще говоря: дальше заявлений дело не пойдет, резюмирует эксперт.