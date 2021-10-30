Гол Костюкова в добавленное время помог «Рубину» победить ЦСКА

«Рубин» на своем поле одержал волевую победу над московским ЦСКА в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на казанском стадионе и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Леонида Слуцкого.

Автором единственного гола стал Михаил Костюков, полузащитник отличился в добавленное время — на 91-й минуте.

«Рубин» набрал 19 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА на данный момент замыкает тройку лидеров. В 14-м туре казанцы 7 ноября в гостях сыграют с «Ростовом», «армейцы» 6 ноября на выезде встретятся с «Сочи».