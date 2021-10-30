Молодым коммунистам грозит административное наказание за сходку с фаерами в Петербурге

Судьбу семерых активистов КПРФ и молодежной коммунистической организации ЛКСМ, задержанных в Петербурге во время проведения несанкционированной акции с фаерами, будет решать суд. Сейчас задержанные находятся в служебном автомобиле и ждут начала заседания.

Инцидент произошел на Комсомольской площади в Кировском районе Северной столицы, где группа молодых коммунистов возлагала цветы в честь дня рождения ленинского комсомола. Ночь после задержания активисты провели в 31-м отделе полиции, сообщает ФАН.

Согласно предварительной версии, участников возложения цветов могли задержать в связи с нарушением порядка организации и проведения митинга, говорится в официальной группе Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ. Судебное заседание, посвященное этому инциденту, должно состояться сегодня, в ближайшие часы. Участникам акции с фаерами грозит административное наказание.